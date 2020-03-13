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В Steam запустили распродажу различных симуляторов

И других игр
В сервисе цифровой дистрибуции Steam запустили распродажу различных симуляторов. Все они принадлежат издательству Bigben Interactive.

Данный издатель специализируется на симуляторах. На странице распродажи они даже разделены по категориям — спортивные, гоночные и т.д.

Например, симулятор тенниса Tennis World Tour можно купить за 699 рублей вместо 1999.

Впрочем, Bigben Interactive известен не только симуляторами. У издателя, например, есть и стелс-игры, в том числе Styx: Master of Shadows. Его можно приобрести с 80-процентной скидкой за 159 рублей.

Также в распродаже участвует Warhammer: Chaosbane. Стоит 539 рублей.

Акция продлится до 17 марта. Остальные интересные предложения от издателя можно посмотреть по этой ссылке.