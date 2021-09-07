В Steam запустили распродажу серии BioShock и других игр

В рамках недельной распродажи можно купить по низкой цене множество других игр. Например, симулятора водителя-дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Он оценён в 149 рублей вместо 599 рублей.

Остальные предложения недельной акции Steam можно изучить по этой ссылке.