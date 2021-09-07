В Steam запустили распродажу серии BioShock и других игр

Игры
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В Steam запустили распродажу серии BioShock и других игрДо 13 и 20 сентября
В сервисе цифровой дистрибуции Steam запустили две распродажи — недельную и посвящённую серии BioShock.
В рамках второй акции предлагают коллекционное издание BioShock: The Collection. Оно стоит сейчас 359 рублей вместо 1799 рублей. В него входят игры BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite. Купить издание по такой цене можно до 20 сентября. Эти игры можно приобрести и отдельно — они тоже предлагаются по выгодной цене.
В рамках недельной распродажи можно купить по низкой цене множество других игр. Например, симулятора водителя-дальнобойщика Euro Truck Simulator 2. Он оценён в 149 рублей вместо 599 рублей.
Остальные предложения недельной акции Steam можно изучить по этой ссылке.