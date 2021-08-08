В Steam запустили скидки на Among Us и другие игры от небольших студий

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В Steam запустили скидки на Among Us и другие игры от небольших студийДо 14 августа
Сервис цифровой дистрибуции Steam начал фестиваль игр от микростудий — Tiny Teams 2021. Многие игры в его рамках предлагаются со скидками. Кроме того, доступны бесплатные демоверсии.
Фестиваль продлится неделю — до 14 августа. До этого дня можно купить со скидкой полюбившуюся многим многопользовательскую компьютерную игру Among Us, которая была вдохновлена «Мафией» и научно-фантастическим фильмом ужасов «Нечто». Сейчас игра стоит 106 рублей вместо 133.
Также на распродаже можно найти Hollow Knight, которую называют одной из самых атмосферных и качественных метроидваний и даже классикой жанра. Игра доступна за 174 рубля вместо 349.
Ещё на фестивале можно опробовать Intruder — симулятор шпионов, которые играют против охранников. Он пока идёт в раннем доступе. Стоит 217 рублей вместо 435.
Остальные предложения фестиваля можно посмотреть по ссылке.