В Steam запустили скидки на Among Us и другие игры от небольших студий

Фестиваль продлится неделю — до 14 августа. До этого дня можно купить со скидкой полюбившуюся многим многопользовательскую компьютерную игру Among Us, которая была вдохновлена «Мафией» и научно-фантастическим фильмом ужасов «Нечто». Сейчас игра стоит 106 рублей вместо 133.

Также на распродаже можно найти Hollow Knight, которую называют одной из самых атмосферных и качественных метроидваний и даже классикой жанра. Игра доступна за 174 рубля вместо 349.