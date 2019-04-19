В телевизоры начали устанавливать эмуляторы старых игровых приставок

Шведский художник и сам себе студия дизайна Love Hultén создал интересное устройство для любителей ретро-игр. Проект под названием Yesterday Vision представляет собой аппаратный эмулятор ретро-телевизора с ретро-играми от старых приставок.

В комплект за 2799 долларов входит 19-дюймовый монитор с соотношением сторон 4:3, оформленный в стиле старых телевизоров, а также динамики и одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi.

Система позволяет запускать игры таких платформ, как SNES, NES, Genesis, NeoGeo, MAME, Atari 2600, N64 и PSX. У системе можно подключить до четырёх беспроводных геймпадов, также есть порт HDMI для подключения ПК или современной приставки.