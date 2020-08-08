В The Elder Scrolls Online разрешат играть бесплатно две недели

Акция стартовала 6 августа и продлится до 19 августа (17:00 по московскому времени). Игра доступна для платформ Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Для PS4, кстати, период бесплатной игры даже продлён до 20 августа, 17:00 по московскому времени.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно перейти на эту страницу и выбрать свою платформу. Игроки будут иметь доступ к базовой версии The Elder Scrolls Online, включающей в себя четыре первоначальных класса, 24 уникальные области (в том числе Морровинд) и основной сюжет. Кроме того, можно будет выполнить бесплатные задания пролога «Греймура».