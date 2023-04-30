В The Elder Scrolls V: Skyrim интегрировали ChatGPT, фразы озвучены искусственным интеллектом

Мод находится в стадии разработки, и разговоры в видеодемонстрации выглядят неуклюже. Но потенциал для более реалистичного и увлекательного взаимодействия NPC в будущих играх имеется. Игроки смогут задавать NPC вопросы, не указанные в меню, а NPC смогут отвечать в реальном времени, что сделает их более похожими на реальных людей.

Моддер, например, показал пример с продавцом оружия в игре: он может сообщить игрокам часы работы магазина и даже рассчитать, как скоро он закроется, исходя из внутриигрового времени. NPC также может описать оружие и артефакты, о которых спрашивают игроки.

Art From The Machine планирует выпустить мод, как только добавит больше функций и проведет тестирование.