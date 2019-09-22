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В Warner Brothers намекнули на новую игру о Бэтмене впервые с 2015 года

Выпустили странный тизер с «25-м кадром»
В этом году празднуется 80-летний юбилей одного из самых известных персонажей комиксов Бэтмена. В честь этого разработчик игр WB Games Montreal опубликовал в Twitter видео с проекцией символа героя на здании. И всё бы ничего, если бы не странный монтаж ролика.

Вообще-то проекция символа Бэтмена на зданиях — задумка издательства DC Comics. На своём сайте оно опубликовало список городов, в которых пройдёт флешмоб. Можно было бы предположить, что WB Games Montreal просто присоединилась к акции, но есть два нюанса. Первый — Twitter-аккаунт создателя Batman: Arkham Origins не обновлялся с 2015 года (именно тогда вышла последняя игра франшизы от студии). Второй — в ролике можно заметить странные вставки в виде рунических символов.

Поэтому не исключено, что студия тизерит следующую игру о Бэтмене. Возможно, скоро мы увидим анонс.

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