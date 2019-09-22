В Warner Brothers намекнули на новую игру о Бэтмене впервые с 2015 года

Вообще-то проекция символа Бэтмена на зданиях — задумка издательства DC Comics. На своём сайте оно опубликовало список городов, в которых пройдёт флешмоб. Можно было бы предположить, что WB Games Montreal просто присоединилась к акции, но есть два нюанса. Первый — Twitter-аккаунт создателя Batman: Arkham Origins не обновлялся с 2015 года (именно тогда вышла последняя игра франшизы от студии). Второй — в ролике можно заметить странные вставки в виде рунических символов.

Поэтому не исключено, что студия тизерит следующую игру о Бэтмене. Возможно, скоро мы увидим анонс.