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В World of Tanks добавили камуфляж для танков с носками
Праздничный стиль
Разработчики World of Tanks добавили в игру праздничную коллекцию танковых стилей ко Дню защитника Отечества.
Всего представлено четыре стиля: «Генерал Мороз», «23», «Страж Родины» и «Динамическая защита». Последний стиль идёт с изображением десятков пар носков. Стиль «23» наносит соответствующую надпись на танк, «Генерал Мороз» и «Страж Родины» просто выглядят необычно.
Все стили можно купить по отдельности или в наборе со скидкой в 23% до 1 марта включительно. Их можно надеть на любую машину.
Помимо этого, в World of Tanks действует праздничная акция на технику, бонусы и x5 опыта.
Недавно компания Wargaming сообщила, что World of Tanks станет доступной в Steam.