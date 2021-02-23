В World of Tanks добавили камуфляж для танков с носками

Все стили можно купить по отдельности или в наборе со скидкой в 23% до 1 марта включительно. Их можно надеть на любую машину.

Помимо этого, в World of Tanks действует праздничная акция на технику, бонусы и x5 опыта.

Недавно компания Wargaming сообщила, что World of Tanks станет доступной в Steam.