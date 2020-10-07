В Xbox рассказали о повышении цен на игры для новых консолей

Гринберг отметил, что компания учитывает в первую очередь пожелания игроков. Microsoft не заставит пользователя платить дважды за одну и ту же игру благодаря Smart Delivery. Эта технология позволяет играм получать бесплатные графические обновления для Xbox Series X без покупки их новых версий.

Гринберг также упомянул, что сейчас все игры стоят по-разному, и потому ситуация стала сложнее. Представитель Xbox признал, что среди игр есть исключения, которые используют возможности нового поколения, но не применяют Smart Delivery. Потому они просят с пользователя больше денег. В Xbox считают, что разработчики имеют право делать со своим продуктом всё, что захотят, но сама компания приоритет отдаёт фанатам. В итоге Гринберг заключил: «Все наши игры будут в Game Pass. Так ли важна цена, если есть подписка?».

Стоит отметить, что игры для PlayStation 5 уже стоят дороже.