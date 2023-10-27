В Xbox стало проще играть в игры с клавиатурой на геймпаде

В Xbox стало проще играть в игры с клавиатурой на геймпадеДаже на «особенном» его варианте
Microsoft выпускает новое обновление для Xbox, позволяющее сопоставлять кнопки контроллера с клавишами клавиатуры, что упрощает взаимодействие с играми, где ограничена поддержка геймпадов или сложная схема управления. Эта функция доступна через приложение Xbox Accessories на ПК и консоли.
С помощью этого обновления пользователи, владеющие беспроводным контроллером Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и адаптивным контроллером Xbox Adaptive Controller, могут назначать определенные клавиши клавиатуры на кнопки контроллера. Также поддерживаются клавиши-модификаторы Ctrl, Shift, Alt и Win, что позволяет назначать на одну кнопку такие последовательности, как «Ctrl + Shift + C».
Кроме того, упрощается процесс отказа от совместного использования диагностических данных: он становится основанным на учетных записях, что обеспечивает применение ваших предпочтений на всех устройствах, к которым вы подключены.