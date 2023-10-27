В Xbox стало проще играть в игры с клавиатурой на геймпаде

С помощью этого обновления пользователи, владеющие беспроводным контроллером Xbox Elite Wireless Controller Series 2 и адаптивным контроллером Xbox Adaptive Controller, могут назначать определенные клавиши клавиатуры на кнопки контроллера. Также поддерживаются клавиши-модификаторы Ctrl, Shift, Alt и Win, что позволяет назначать на одну кнопку такие последовательности, как «Ctrl + Shift + C».

Кроме того, упрощается процесс отказа от совместного использования диагностических данных: он становится основанным на учетных записях, что обеспечивает применение ваших предпочтений на всех устройствах, к которым вы подключены.