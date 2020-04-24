Игры
Вчера 21:04
В Японии детям раздадут игровые консоли из-за пандемии COVID-19
Это ещё и ретро-консоли
В Японии детям раздадут игровые консоли из-за пандемии COVID-19. Это попытка поддержать местные семьи во время сложной эпидемиологической ситуации.
Акцию запустила японская организация JARGA. Она занимается сохранением классических консолей и игр, а также создаёт их каталоги.
JARGA раздаст ста семьям с детьми в возрасте до 16 лет по одной консоли Super Famicom, также известной как SNES от Nintendo. Помимо самой приставки дети получат адаптеры и контроллеры, а ещё две игры — Donkey Kong Country и Final Fantasy VI.
Чтобы получить консоль, семьям нужно подать заявку на сайте JARGA. Счастливчиков выберут случайным образом. Родителям нужно быть готовыми оплатить доставку консоли до дома.