В Японии создали самую маленькую видеоигру. На наноуровне

Игра — это мини-шутер, вдохновленный ретро-играми. Используя геймпад, игроки управляют кораблем и стреляют в реальные наночастицы, чтобы отразить их. Для этого инженеры изменяли схему сканирования электронного луча, который «ударял» по частицам размером в миллиардную часть метра.

Разработчики считают, что этот эксперимент поможет в развитии нанотехнологий и биомедицинской инженерии.