В Японии создали самую маленькую видеоигру. На наноуровне

Опубликовано 01 марта 2025, 16:301 мин.
В Японии создали самую маленькую видеоигру. На наноуровнеГеймера атомные ликуют
В Японии создали самую маленькую видеоигру. Японские ученые разработали уникальную видеоигру, где объекты взаимодействуют на наноуровне. Исследование опубликовано в Japanese Journal of Applied Physics. Инженеры из Нагойского университета разместили крошечные частицы на камере и создали игру, в которой можно управлять ими в реальном времени. Они называют это «смешанной реальностью в нанопространстве».
© 名古屋大学
Игра — это мини-шутер, вдохновленный ретро-играми. Используя геймпад, игроки управляют кораблем и стреляют в реальные наночастицы, чтобы отразить их. Для этого инженеры изменяли схему сканирования электронного луча, который «ударял» по частицам размером в миллиардную часть метра.
Разработчики считают, что этот эксперимент поможет в развитии нанотехнологий и биомедицинской инженерии.