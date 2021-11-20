В знаменитую игровую компанию Nintendo не брали людей с «несчастливой» датой рождения

Воспоминания поделился вице-президент по маркетингу и корпоративным вопросам Nintendo of America с 1992 по 2008 год Перрин Каплан. По его словам, по время, когда президентом был «ультраконсервативный» Хироши Ямаути. Он действительно был известен своим авторитарным стилем руководства.

«Это было другое время. Например, я помню, что у всех нас проверяли дату рождения, прежде чем взять на работу в 90-е. Они смотрели на твой день рождения, и если у тебя стояли цифры, которые считались несчастливыми, тебя не нанимали на работу, хотя мы работали в Америке», — рассказал вице-президент.

Также по его словам, в компании всё старались делать по фэншую.