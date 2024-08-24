В настоящее время доступ к игре открыт только для тех, кого пригласили тестеры. Несмотря на то, что «Deadlock» должен был оставаться в тайне, утечки начали появляться уже в мае, когда стали всплывать подробности закрытых игровых тестов. К августу, благодаря каскадной волне приглашений друзей, охват игры значительно расширился, и в ней приняли участие десятки тысяч игроков, онлайн в среднем собирает более 40 тысяч человек.

С сегодняшнего дня Valve сняла ограничения на публичное обсуждение «Deadlock», что привело к всплеску стримов. Несмотря на то, что игра подает большие надежды, особенно в многопользовательском режиме, пока неясно, добьется ли она такого же успеха, как культовые игры Valve, такие как «Counter-Strike» и «Dota 2», или же пойдет по менее успешному пути «Artifact».