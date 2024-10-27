Valve исправила 17-летнюю ошибку в Team Fortress 2 — штаны были не того цвета

Наконец-то всё встало на свои места

Valve наконец исправила давнюю проблему в Team Fortress 2, о которой никто, кроме них, не знал. Почти два десятилетия штаны Скаута синей команды были неправильного цвета… а теперь они стали правильного.