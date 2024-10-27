Опубликовано 27 октября 2024, 10:301 мин.
Valve исправила 17-летнюю ошибку в Team Fortress 2 — штаны были не того цветаНаконец-то всё встало на свои места
Valve наконец исправила давнюю проблему в Team Fortress 2, о которой никто, кроме них, не знал. Почти два десятилетия штаны Скаута синей команды были неправильного цвета… а теперь они стали правильного.
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Это, казалось бы, незначительное обновление вызвало волну эмоций в сообществе TF2, вызвав у фанатов как удивление, так и веселье. Ошибка, присутствовавшая с момента выхода игры в 2007 году, была вызвана банальной забывчивостью одного их художников игры — он просто забыл включить слой в редакторе.
Неясно, почему Valve решила заняться именно этой проблемой спустя столько лет, но некоторые предполагают, что это может быть связано с тем, что разработчикам дали больше свободы экспериментировать и исправлять старые ошибки в праздничный сезон.