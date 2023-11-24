Valve исправили баг в игре Half-life, которому больше 23 лет

Valve исправили баг в игре Half-life, которому больше 23 летПостарше некоторых игроков
Valve забыла про печально известную ошибку в оригинальной Half-Life с выпуском юбилейного 25-летнего «издания» игры, но вскоре после этого быстро выпустила исправление. Ошибка, преследующая известную сцену в игре уже более двух десятилетий, заключалась в несинхронной анимации инопланетного щупальца, тащившего за собой ученого, что снижало эффект от драматического момента.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
На ошибку обратил внимание дизайнер Valve Дарио Касали во время видеозаписи прохождения игры в ноябре, сказав: «Нам придется это исправить». Появление ошибки в документальном фильме о разработке Half-Life придало ситуации, кстати, еще и юмористический оттенок.
Хотя некоторые игроки, возможно, и не заметили ошибку, стремление Valve исправить незначительный элемент в игре 25-летней давности не только позабавило, но и впечатлило игровое сообщество.
Наследие Half-Life продолжает жить, а игрокам все больше интересно, за что Valve возьмется в следующий раз.