Valve хочет, чтобы Half-Life: Alyx запускалась на их VR-шлеме без подключения к ПК

Представители сообщили Digital Foundry, что Half-Life: Alyx “отлично” работает через стриминг с ПК на Steam Frame, он они “изучают возможность сделать игру комфортной для прямого запуска на устройстве”. Но пока обещаний нет, разработчикам ещё предстоит много работы.

Пока остаётся только ждать и надеяться, что Valve сможет довести эту возможность до финального релиза.