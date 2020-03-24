Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx

Напомним, что действия в новой игре Half-Life: Alyx разворачиваются между Half-Life и Half-Life 2. Главной героиней тайтла стала молодая девушка по имени Аликс Вэнс, которая является дочерью ученого Илая Вэнса. По сюжету, после происшествий в Черном Мезе контроль Альяна над человечеством лишь усугубился. Аликс же, в свою очередь, представляет собой последний шанс планеты на спасение.

На данный момент игру можно приобрести в Steam за 1085 рублей.