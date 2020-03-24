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Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx
Стоимость игры составляет 1085 рублей
Компания Valve официально выпустила долгожданную игру Half-Life: Alyx. Уже сейчас игру можно приобрести на популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam. Однако стоит отметить, что на данный момент поиграть в нее смогут лишь владельцы компьютеров, поддерживающих VR-шлемы.
Напомним, что действия в новой игре Half-Life: Alyx разворачиваются между Half-Life и Half-Life 2. Главной героиней тайтла стала молодая девушка по имени Аликс Вэнс, которая является дочерью ученого Илая Вэнса. По сюжету, после происшествий в Черном Мезе контроль Альяна над человечеством лишь усугубился. Аликс же, в свою очередь, представляет собой последний шанс планеты на спасение.
На данный момент игру можно приобрести в Steam за 1085 рублей.