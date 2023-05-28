Valve получила от Nintendo уведомление о нарушении авторского права

Valve получила от Nintendo уведомление о нарушении авторского праваЭмулятор-виновник ситуации был удален с платформы
Valve, разработчик популярной игровой платформы Steam, удалила эмулятор Dolphin из своего каталога после того, как Nintendo отправила ей уведомление о нарушении закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).
Dolphin - это эмулятор с открытым исходным кодом, который позволяет пользователям играть в игры GameCube и Wii на различных платформах. Юридическая команда Nintendo утверждала, что Dolphin нарушает права интеллектуальной собственности компании.
Теперь у команды Dolphin есть два варианта: подать встречный иск против обвинения в нарушении DMCA или подчиниться уведомлению об удалении. Если они выберут встречный иск, у Nintendo будет две недели, чтобы решить, стоит ли предпринимать судебные действия.
Тем временем команда Dolphin пока что просто выразила разочарование в сложившейся ситуацией и в настоящее время обдумывает свои дальнейшие действия.
Хотя эмулятор был удален из Steam, он по-прежнему доступен для загрузки на сайте проекта Dolphin и на странице GitHub.