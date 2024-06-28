Valve представила топ самых популярных игр для Steam Deck

Опубликовано 28 июня 2024, 18:53
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Valve представила топ самых популярных игр для Steam DeckElden Ring на первом месте
Valve представила новую страницу в Steam: всеобъемлющий график, показывающий 100 самых играемых игр на их консоли Steam Deck. Эта страница обновляется ежедневно и может быть отсортирована по недельной, месячной или годовой активности.
Критерии ранжирования самых популярных игр на Steam Deck сочетают в себе как количество уникальных пользователей, так и "общий интерес". Благодаря такому подходу новые игры, такие как Hades 2, несмотря на недавний релиз, могут быстро подняться в рейтинге, если они получат значительное количество игрового времени и вовлеченность пользователей Steam Deck.
В настоящее время Elden Ring возглавляет чарт после релиза долгожданного DLC. Вторую позицию занимает инди-фаворит Stardew Valley, а третью - карточная игра Balatro. Примечательно, что и Hades 2, и ее предшественница входят в десятку лучших игр.
Среди неожиданных позиций - Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX и Fallout 4.