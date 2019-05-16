Valve разрешила запускать игры из Steam на iPhone

Теперь, наконец, Steam Link стал доступен в App Store. Приложение позволяет транслировать игры Steam и играть в них прямо на iPhone, iPad или Apple TV.

Фактически, Steam Link переносит компьютерные игры на iPhone или iPad. Потребуется привязать MFi-геймпад или Steam Controller к устройству, подключиться к компьютеру с запущенным Steam в той же локальной сети и можно играть. Само приложение доступно бесплатно, игры доступны из библиотеки Steam пользователя. Системные требования сводятся к iPhone или iPad с iOS 10 или новее.