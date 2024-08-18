Valve выпустила драйверы для поддержки Windows 11 на консоли Steam Deck

Драйверы обеспечивают поддержку на Windows 6-нм чипа от AMD на архитектуре Zen 2, на базе которого работает консоль, звуковой карты, SD-карт, модулей Wi-Fi и Bluetooth. Для установки Windows на Steam Deck OLED необходимо проверить, чтобы BIOS был обновлён до версии, которая входит в SteamOS 3.6.9 или новее. При этом для установки Windows потребуется лицензионный ключ.

На сайте Valve можно скачать и драйверы для поддержки Steam Deck с IPS-экраном.

Но дополнительная поддержка для пользователей, которые установят Windows, не предусмотрена. И при желании можно откатиться к SteamOS.