Valve выпустила драйверы для поддержки Windows 11 на консоли Steam Deck

Опубликовано 18 августа 2024, 18:00
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Valve выпустила драйверы для поддержки Windows 11 на консоли Steam DeckТеперь легко можно установить Windows на этой консоли
Компания Valve выпустила официальные драйверы для консоли Steam Deck OLED, позволяющие запускать на устройстве Windows 11 и 10. Драйверы доступны на официальном сайте компании.
Драйверы обеспечивают поддержку на Windows 6-нм чипа от AMD на архитектуре Zen 2, на базе которого работает консоль, звуковой карты, SD-карт, модулей Wi-Fi и Bluetooth. Для установки Windows на Steam Deck OLED необходимо проверить, чтобы BIOS был обновлён до версии, которая входит в SteamOS 3.6.9 или новее. При этом для установки Windows потребуется лицензионный ключ.
На сайте Valve можно скачать и драйверы для поддержки Steam Deck с IPS-экраном.
Но дополнительная поддержка для пользователей, которые установят Windows, не предусмотрена. И при желании можно откатиться к SteamOS.