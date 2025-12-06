Опубликовано 06 декабря 2025, 21:001 мин.
Valve выпустит Lepton — «слой» для запуска Android-приложений на LinuxИ VR
Valve работает над новым программным решением под кодовым названием Lepton, которое позволит запускать Android-приложения на устройствах с Linux, включая Steam Deck и будущую VR-гарнитуру Steam Frame, пишут СМИ.
© Valve
Официальных деталей мало, но логотип в виде лягушки и данные SteamDB указывают на возможное происхождение проекта как форка Waydroid — системы для запуска Android внутри Linux.
Valve уже имеет опыт создания SteamOS и Proton — слоя совместимости, который позволяет запускать игры для Windows на Linux.
В будущем не исключено, что Android-игры смогут работать и на других устройствах Valve, помимо Steam Deck и Steam Frame. Например на Steam Machine, однако пока нет подтверждений о масштабной поддержке AAA-игр для Android на настольных ПК или SteamOS в целом.
Сейчас Lepton ориентирован в основном на VR.