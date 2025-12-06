Официальных деталей мало, но логотип в виде лягушки и данные SteamDB указывают на возможное происхождение проекта как форка Waydroid — системы для запуска Android внутри Linux.

Valve уже имеет опыт создания SteamOS и Proton — слоя совместимости, который позволяет запускать игры для Windows на Linux.

В будущем не исключено, что Android-игры смогут работать и на других устройствах Valve, помимо Steam Deck и Steam Frame. Например на Steam Machine, однако пока нет подтверждений о масштабной поддержке AAA-игр для Android на настольных ПК или SteamOS в целом.

Сейчас Lepton ориентирован в основном на VR.