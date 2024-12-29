Valve заработала на одном сотруднике больше, чем Amazon, Microsoft и Netflix

Опубликовано 29 декабря 2024, 09:451 мин.
Valve заработала на одном сотруднике больше, чем Amazon, Microsoft и NetflixВместе взятые
Valve, известная своим доминированием на рынке компьютерных игр благодаря Steam, зарабатывает больше денег с одного сотрудника, чем крупнейшие технологические компании. Анализ данных за 2018 год, показал, что доход Valve на одного сотрудника превосходит доходы Apple, Microsoft, Amazon и других компаний. Иногда вместе взятых.
На тот момент в Valve работало всего 336 человек, что намного меньше, чем в таких компаниях, как Amazon, где работает более 1,5 миллиона человек. Несмотря на небольшой штат, Valve контролирует Steam, платформу с почти 40 миллионами ежедневных пользователей.
Недавно сотрудник Valve предоставил PC Gamer приблизительный расчет дохода компании на одного сотрудника. Хотя точные данные не разглашаются, доход *Facebook с одного сотрудника был вторым после Valve и составлял 780 400 долларов. Для сравнения, доход Amazon на одного сотрудника составил всего 15 892 доллара.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена