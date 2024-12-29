Valve заработала на одном сотруднике больше, чем Amazon, Microsoft и Netflix

Недавно сотрудник Valve предоставил PC Gamer приблизительный расчет дохода компании на одного сотрудника. Хотя точные данные не разглашаются, доход *Facebook с одного сотрудника был вторым после Valve и составлял 780 400 долларов. Для сравнения, доход Amazon на одного сотрудника составил всего 15 892 доллара.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена