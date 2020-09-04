«Ведьмака 3» с улучшенной графикой перевыпустят на грядущих консолях

В пресс-релизе разработчики рассказали, что создают новую версию игры с учётом преимуществ самого мощного игрового оборудования. Обновлённый «Ведьмак 3» будет включать в себя ряд визуальных и технических улучшений. Например, добавят поддержку трассировки лучей и более быстрое время загрузки. Причём это касается и основной игры, и обоих дополнений.

Новое издание «Ведьмак 3: Дикая Охота» поступит в продаже в виде отдельного продукта для ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. Для владельцев текущей версии игры обновление будет бесплатным.