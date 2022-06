Велика ли разница? Radeon RX 6600 XT, 6700 XT и 6800 XT сравнили в играх

Эксперты Benchmarks for Gamers запустили три варианта сборки на базе AMD Ryzen 7 5800X3D с RX 6600 XT, RX 6700 XT, RX 6800 XT в восьми игровых проектах. Среди игр были Kena, Forza Horizon 5, Tiny Tina's Wonderlands, Microsoft Flight Simulator, Halo Infinite, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Call of Duty: Warzone.

В Kena с ультра-пресетом в 1080p в среднем с 6600 XT удалось получить 82 к/с, с 6700 XT - 97 к/с, с 6800 XT - 145 к/с, в 1440 p - 54 к/с, 67 к/с, 98 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 шла на настройках графики Extreme. В разрешении 1080p средняя частота кадров равнялась с 6600 - 70 к/с, с 6700 - 115 к/с, с 6800 - 163 к/с, в 1440p - 60 к/с, 98 к/с, 139 к/с.

Tiny Tina's Wonderlands запускалась с пресетом Badass. В 1080p средний FPS составлял в игре 59 к/с (RX 6600 XT), 69 к/с (RX 6700 XT), 96 к/с (RX 6800 XT). В 1440p показатели производительности равнялись 46 к/с, 57 к/с, 84 к/с.

В Microsoft Flight Simulator на ультра-настройках графики средняя частота кадров составляла в 1080p - 58 к/с, 69 к/с, 80 к/с, в 1440p - 40 к/с, 49 к/с, 70 к/с (с RX 6600 XT, RX 6700 XT, RX 6800 XT).