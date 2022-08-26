Веселья стало больше? Как изменилась жизнь российских геймеров после февраля 2022

Аналитики предположили, что количество покупок сократилось из-за того, что игры подорожали. По крайней мере это в качестве причины указывают 34% опрошенных. Ещё столько же начали скачивать игры с торрент-трекеров. А 15% отказались от покупок так как считают, будто разработчики и издатели несправедливо относятся к российским игрокам.

Те, кто продолжает делать покупки, и правда сталкиваются с неудобствами. Четверти пришлось создавать новый аккаунт, зарегистрированный в другой стране, 23% — иностранные онлайн-кошельки и т.д. Расходы же игроков выросли: доля геймеров, тратящих на покупки от 5-10 тысяч рублей, выросла за последние полгода.

Сообщается также, что по сравнению с 2021 годом ежемесячное количество пользователей, посещающих игровые онлайн-ресурсы, выросло на 32%.