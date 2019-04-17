Весенняя распродажа в PlayStation Store предлагает новые скидки

Компания Sony запустила в PlayStation Store акцию «Весенняя распродажа» для владельцев PlayStation 4 пару недель назад. Теперь в ней появились новые предложения.
В рамках акции предлагается ряд игр со скидками свыше 80%. Акция действует до 5 мая 2019 года. Среди новых скидок есть такие интересные варианты:
- Комплект Battlefield 1 + Titanfall 2 Ultimate (скидка 82%) — 899 рублей вместо 4999
- Titanfall 2 (скидка 75%) — 574 рублей вместо 2299
- Battlefield 1 (скидка 74%) — 359 рублей вместо 1399
- Star Wars: Battlefront II (скидка 52%) — 719 рублей вместо 1499
- Battlefield V (скидка 50%) — 1999 рублей вместо 3999
- Call of Duty: Black Ops 4 (скидка 50%) — 1999 рублей вместо 3999
- God of War: издание Deluxe (скидка 42%) — 2299 рублей вместо 3999
- Far Cry: New Dawn (скидка 35%) — 1949 рублей вместо 2999
- Metro Exodus (скидка 25%) — 3074 вместо 4099