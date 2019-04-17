Весенняя распродажа в PlayStation Store предлагает новые скидки

Компания Sony запустила в PlayStation Store акцию «Весенняя распродажа» для владельцев PlayStation 4 пару недель назад. Теперь в ней появились новые предложения.

В рамках акции предлагается ряд игр со скидками свыше 80%. Акция действует до 5 мая 2019 года. Среди новых скидок есть такие интересные варианты: