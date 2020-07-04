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Вице-президента компании-создателя Far Cry отправили в отставку из-за домогательств
Он не первый, кого обвинили в этом
Вице-президента компании-создателя Far Cry — Ubisoft — Максима Белана отправили в отставку из-за домогательств. Обвинения против него выдвинули сразу несколько женщин.
Максим Белан был креативным директором Far Cry, а также директором по дизайну Assassin's Creed. Компания отстранила его от работы ещё 27 июня. Теперь же Белан окончательно покинул пост вице-президента.
В домогательствах мужчину обвинили как минимум три человека. Белан — не единственный, с кем это случилось. В конце июня стали массово поступать обвинения в домогательствах в адрес топ-менеджеров и сотрудников других студий-разработчиков. Ubisoft также проверяет ещё одного вице-президента Томми Франсуа, а творческий директор Assassin's Creed Valhalla Ашраф Исмаил уже перестал работать над игрой после того, как его уличили в супружеской измене.