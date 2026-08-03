Видеокарту RTX 5060 Ti удалось восстановить после того, как она согнулась пополам

Местный мастер взялся за восстановление. Внешне карта выглядела безнадёжно. Радиатор и задняя пластина были разрушены. Удачно, что сама печатная плата оказалась короткой, место изгиба пришлось на край, где не было критически важных компонентов. После проверки всех цепей мастер убедился, что процессор и память целы.

Карта запустилась, но при установке драйверов компьютер зависал и выключался. Тогда мастер перепаял модуль памяти, который находился ближе всего к месту изгиба. После этой процедуры видеокарта определилась корректно, со всеми 8 ГБ встроенной памяти.

Для охлаждения мастер выпрямил повреждённый радиатор и привязал к нему два вентилятора обычными стяжками. Этого хватило. В тестах температура держалась на уровне 64−67 °C, а стабильность работы в 3DMark составила почти 99%.