ViewSonic представила недорогой IPS-монитор с частотой 280 Гц

XG2536 оснащен IPS-панелью с разрешением 1920×1080, яркость максимальная — 300 нит, коэффициент статической контрастности 1000:1. Монитор имеет время отклика 5 мс и отличную точность цветопередачи, охватывая 99% цветового охвата sRGB и 98% цветового охвата NTSC с 8-битной глубиной цвета.

Эргономичность монитора обеспечивается универсальной подставкой, позволяющей регулировать наклон, поворот и высоту. Дополнительные функции включают два динамика мощностью 2 Вт и подсветку на задней панели.

Возможности подключения достаточно широки: два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, порт USB-C 3.2 с поддержкой 65 Вт Power Delivery и 3,5-мм разъем для наушников.