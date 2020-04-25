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Виртуальный концерт рэпера помог игре Fortnite побить рекорд посещаемости
Трэвиса Скотта
Пандемия коронавирусной инфекции сильно повлияла на музыкальную индустрию. В частности, больше нельзя посещать концерты. Исполнители пытаются найти альтернативу: кто-то делает стримы домашних выступлений, а кто-то устраивает шоу в компьютерных играх. Так на днях поступил Трэвис Скотт. Виртуальный концерт рэпера помог игре Fortnite побить рекорд посещаемости.
Выступление Скотта длилось 15 минут, но привлекло много внимания. Сцену для рэпера построили на острове, где собираются все участники игры. В какой-то момент на локации появилась гигантская модель Трэвиса Скотта. Вскоре после окончания выступления Epic Games сообщила, что Fortnite побила рекорд онлайна — в игре одновременно находилось 12,3 млн игроков.
Это был не первый онлайн-концерт в игре. В феврале прошлого года в Fortnite выступал диджей Marshmello.