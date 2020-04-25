Виртуальный концерт рэпера помог игре Fortnite побить рекорд посещаемости

Выступление Скотта длилось 15 минут, но привлекло много внимания. Сцену для рэпера построили на острове, где собираются все участники игры. В какой-то момент на локации появилась гигантская модель Трэвиса Скотта. Вскоре после окончания выступления Epic Games сообщила, что Fortnite побила рекорд онлайна — в игре одновременно находилось 12,3 млн игроков.

Это был не первый онлайн-концерт в игре. В феврале прошлого года в Fortnite выступал диджей Marshmello.