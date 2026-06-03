Игры
Опубликовано 03 июня 2026, 12:01
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Вирус под видом модов для Minecraft заразил более 116 000 компьютеров

Геймеры негодуют
Специалисты кибербезопасности из McAfee обнаружили крупную хакерскую кампанию под названием «WeedHack». Жертвами стали больше 116 000 игроков в Minecraft по всему миру.
Вирус под видом модов для Minecraft заразил более 116 000 компьютеров

© Microsoft

Злоумышленники маскировали вирусы под популярные моды, читы, установщики и пиратские версии игры. По данным исследователей, за кампанией стоял подросток. Он распространял заражённые файлы через Discord, игровые форумы и другие сообщества.

После заражения вирус крал пароли, файлы cookie, ключи от криптокошельков и снимки экрана. Также он похищал токены Discord — это позволяло злоумышленнику полностью получить доступ к аккаунту жертвы.

С помощью украденных данных людей "шантажировали, травили и унижали в сети".

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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