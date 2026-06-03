Вирус под видом модов для Minecraft заразил более 116 000 компьютеров

Опубликовано 03 июня 2026, 12:011 мин.
Вирус под видом модов для Minecraft заразил более 116 000 компьютеровГеймеры негодуют
Специалисты кибербезопасности из McAfee обнаружили крупную хакерскую кампанию под названием «WeedHack». Жертвами стали больше 116 000 игроков в Minecraft по всему миру.
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Злоумышленники маскировали вирусы под популярные моды, читы, установщики и пиратские версии игры. По данным исследователей, за кампанией стоял подросток. Он распространял заражённые файлы через Discord, игровые форумы и другие сообщества.
После заражения вирус крал пароли, файлы cookie, ключи от криптокошельков и снимки экрана. Также он похищал токены Discord — это позволяло злоумышленнику полностью получить доступ к аккаунту жертвы.
С помощью украденных данных людей "шантажировали, травили и унижали в сети".