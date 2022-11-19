VK создаст игровой движок, не используя государственные деньги

Сообщается, что разработка стартует в январе следующего года. Где-то с апреля по декабрь 2025 года VK планирует выпустить демо-игру на этом движке. На данный момент создание движка оценили в 2,8 млрд рублей. Зарабатывать на движке разработчик планирует на коммерческой версии продукта, но будет доступна бесплатная версия с открытым исходным кодом.

Издание также отмечает, что первым делом будут выпущены платные версии платформы, а уже потом бесплатные. Помимо игр движок планируется использовать и для создания другой графики, например в кино или рекламе.