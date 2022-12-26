VK устроила распродажу подписки на сервис для запуска крутых игр на слабых компьютерах

Распродажа продлится с 23 декабря по 29 декабря. В рамках акции тариф Премиум будет стоить 1999 рублей вместо 3599, а Комфорт —1499 вместо 1999. Интересно, что пользователь сможет продлевать подписку по акционной цене даже после того, как специальное предложение будет уже недоступно.

Тариф Комфорт предусматривает 60 часов игр в месяц, а ночное время не учитывается и является безлимитным. Премиум тариф даёт возможность играть безлимитно круглосуточно. Пользователям обоих тарифов доступны все игры в библиотеке.