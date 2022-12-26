VK устроила распродажу подписки на сервис для запуска крутых игр на слабых компьютерах

18:57, 26 декабря 2022
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VK устроила распродажу подписки на сервис для запуска крутых игр на слабых компьютерахАкция продлится с 23 декабря по 29 декабря
VK Play запустила новогоднюю распродажу. Тарифы Комфорт и Премиум для VK Play Cloud стали дешевле, и новая цена сохранится даже после окончания акционного периода.
Фото: Unsplash
Распродажа продлится с 23 декабря по 29 декабря. В рамках акции тариф Премиум будет стоить 1999 рублей вместо 3599, а Комфорт —1499 вместо 1999. Интересно, что пользователь сможет продлевать подписку по акционной цене даже после того, как специальное предложение будет уже недоступно.
Тариф Комфорт предусматривает 60 часов игр в месяц, а ночное время не учитывается и является безлимитным. Премиум тариф даёт возможность играть безлимитно круглосуточно. Пользователям обоих тарифов доступны все игры в библиотеке.