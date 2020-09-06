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Владельцев консолей Xbox назвали самыми агрессивными
Пользователи PS и Nintendo спокойнее
В сети опубликовали результаты исследования агрессивности игроков различных платформ. Авторы работы назвали владельцев консолей Xbox самыми агрессивными.
Сообщается, что для исследования проанализировали поведение около 1000 человек. Этот небольшой анализ показал, что владельцы консолей Microsoft чаще всего используют ненормативную лексику во время игр, проявляю агрессию и неприязнь по отношению к другим игрокам.
На второе место поместили обладателей PlayStation, за ними следуют пользователи компьютеров и мобильных телефонов. Наименее агрессивными оказались владельцы карманной приставки Nintendo Switch.
Также авторы исследования выделили игры, в которых пользователи чаще всего злятся. Это Battlefield, Call of Duty и FIFA. Что любопытно, в список таких «бесящих» игр вошёл и мультяшный Animal Crossing: New Horizons.