Владельцы некоторых Nintendo Switch потеряют доступ к магазину игр к 2026 году

Китайцы негодуют

Nintendo объявила, что с 31 марта 2026 года китайские владельцы Nintendo Switch больше не смогут заходить в eShop для покупки игр. Это касается консолей, распространяемых компанией Tencent, которая привезла Switch в Китай в 2019 году. Эти версии консоли всегда имели ограничения, включая меньший выбор игр и ограниченную возможность подключения к международным сервисам. После закрытия китайского eShop скачка игр, даже купленных, также прекратятся, но к 15 мая 2026 года.