Владельцы некоторых Nintendo Switch потеряют доступ к магазину игр к 2026 году

Опубликовано 28 ноября 2024, 01:301 мин.
Владельцы некоторых Nintendo Switch потеряют доступ к магазину игр к 2026 годуКитайцы негодуют
Nintendo объявила, что с 31 марта 2026 года китайские владельцы Nintendo Switch больше не смогут заходить в eShop для покупки игр. Это касается консолей, распространяемых компанией Tencent, которая привезла Switch в Китай в 2019 году. Эти версии консоли всегда имели ограничения, включая меньший выбор игр и ограниченную возможность подключения к международным сервисам. После закрытия китайского eShop скачка игр, даже купленных, также прекратятся, но к 15 мая 2026 года.
В знак «доброй воли» Nintendo предлагает китайским владельцам Switch бесплатно до четырех любых игр, включая такие популярные игры, как «Mario Kart 8 Deluxe» и «Pokémon: Let’s Go, Pikachu!».
Это решение следует за тенденцией, когда китайские геймеры все чаще отдают предпочтение международным версиям Switch, что, возможно, и повлияло на шаг Nintendo. Хотя причина закрытия магазина eShop неясна, некоторые предполагают, что это может быть связано с предстоящим выпуском Switch 2.