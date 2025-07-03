Владельцы Switch 2 массово жалуются на перегрев консоли

Особенно остро проблема ощущается в летнюю жару: консоль становится заметно горячей, может резко отключаться или переходить в спящий режим после появления предупреждения.

На Reddit и в японских соцсетях геймеры жалуются, что Switch 2 перегревается даже при запуске относительно нетребовательных игр, таких как Super Smash Bros. Ultimate. В случае с более тяжёлыми тайтлами вроде Cyberpunk 2077, устройство нагревается ещё сильнее, особенно при 4K-выводе через док-станцию.

Само док-устройство, несмотря на наличие вентилятора, не охлаждает консоль напрямую и может даже ухудшать ситуацию. Некоторые игроки утверждают, что загрузка через Ethernet-порт также вызывает сильный нагрев и шум.

Nintendo пока не признала проблему официально.