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Игры
Опубликовано 21 февраля 2024, 19:33
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Владелец команды и звездный игрок в Call of Duty подали в суд на Activision

В чем причина спора
Call of Duty League столкнулась с серьезной юридической проблемой: основатель OpTic Gaming Гектор «H3CZ» Родригес и звездный игрок Сет «Скамп» Абнер подали иск на сумму в 680 миллионов долларов против Activision Blizzard. В иске утверждается, что контроль издателя над Лигой представляет собой «незаконную 100-процентную монополию», которая давит на владельцев команд и игроков несправедливыми условиями и подавляет конкуренцию.

В иске утверждается, что Activision Blizzard полностью контролирует профессиональные турниры по Call of Duty, ликвидируя существовавшую ранее открытую структуру. Имея только одну лигу и ограниченное количество мест, они обладают огромной властью над командами.

Там же подробно описываются ограничительные условия, на которые команды должны были согласиться, чтобы принять участие в турнире, включая непомерно высокие франчайзинговые взносы (27,5 миллионов долларов на каждого), разделение доходов (50% от продажи товаров и билетов) и ограниченные права на спонсорство (за исключением прибыльных категорий).

В иске утверждается, что игроки столкнулись с ограничениями на участие в сторонних турнирах и получение индивидуального спонсорства, что еще больше усилило хватку Activision Blizzard. В качестве примера приводится соглашение 2020 года, которое игроков заставили подписать без юридической проверки, что грозило им исключением прямо перед началом Call of Duty League.

Издатель отрицает обвинения, называя иск «необоснованным» и «деструктивным». Они утверждают, что Родригес и Абнер потребовали деньги, чтобы избежать судебных разбирательств.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#CALL OF DUTY
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#суд
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#Activision Blizzard