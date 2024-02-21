Владелец команды и звездный игрок в Call of Duty подали в суд на Activision

В иске утверждается, что Activision Blizzard полностью контролирует профессиональные турниры по Call of Duty, ликвидируя существовавшую ранее открытую структуру. Имея только одну лигу и ограниченное количество мест, они обладают огромной властью над командами.

Там же подробно описываются ограничительные условия, на которые команды должны были согласиться, чтобы принять участие в турнире, включая непомерно высокие франчайзинговые взносы (27,5 миллионов долларов на каждого), разделение доходов (50% от продажи товаров и билетов) и ограниченные права на спонсорство (за исключением прибыльных категорий).

В иске утверждается, что игроки столкнулись с ограничениями на участие в сторонних турнирах и получение индивидуального спонсорства, что еще больше усилило хватку Activision Blizzard. В качестве примера приводится соглашение 2020 года, которое игроков заставили подписать без юридической проверки, что грозило им исключением прямо перед началом Call of Duty League.

Издатель отрицает обвинения, называя иск «необоснованным» и «деструктивным». Они утверждают, что Родригес и Абнер потребовали деньги, чтобы избежать судебных разбирательств.