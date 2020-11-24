Владелец TikTok начнёт выпускать компьютерные игры

Сейчас у Pixmain в разработке есть пять мобильных игр, предназначенных для китайского рынка. Три из них также выпустят для ПК, а одну — для Nintendo Switch.

Об игровой платформе Danjuan Games было объявлено в октябре. Она будет специализироваться на казуальных играх, таких как пазлы и сайд-скроллеры. В планах ByteDance конкурировать с китайскими гигантами игровой индустрии Tencent и NetEase. Компания намерена использовать свою пользовательскую базу TikTok для продвижения.

Стоит отметить, что у ByteDance уже есть три игровых студии: Ohayoo, которая специализируется на очень простых играх, а также Nuverse и PixDance (ориентируются на более хардкорные игры).