Власти в США подали в суд на Valve из-за «лутбоксов» в Counter-Strike

Опубликовано 26 февраля 2026, 17:581 мин.
Власти в США подали в суд на Valve из-за «лутбоксов» в Counter-StrikeИ не только
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк подала иск против компании Valve. Власти считают, что используемые в Counter-Strike, Team Fortress и Dota 2 «лутбоксы» фактически являются формой незаконных азартных игр.
© Valve
Система «лутбоксов», напомним, позволяют игрокам тратить реальные деньги на покупку виртуальных «ключей», которые открывают случайные награды — в основном скины. Ценные предметы выпадают крайне редко. По мнению прокуратуры, такой механизм похож на «игровой автомат» и может вызывать зависимость, «особенно у детей».
Власти требуют вернуть деньги игрокам и взыскать с компании штраф в тройном размере предполагаемой незаконной прибыли.
Valve пока что молчит, но отвечать придётся. Изменится ли от этого видеоигровой рынок — покажет время. И решение суда.