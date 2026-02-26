Власти в США подали в суд на Valve из-за «лутбоксов» в Counter-Strike

Система «лутбоксов», напомним, позволяют игрокам тратить реальные деньги на покупку виртуальных «ключей», которые открывают случайные награды — в основном скины. Ценные предметы выпадают крайне редко. По мнению прокуратуры, такой механизм похож на «игровой автомат» и может вызывать зависимость, «особенно у детей».

Власти требуют вернуть деньги игрокам и взыскать с компании штраф в тройном размере предполагаемой незаконной прибыли.

Valve пока что молчит, но отвечать придётся. Изменится ли от этого видеоигровой рынок — покажет время. И решение суда.