Вместо эльфов и гномов — продукты: Самокат запустил онлайн-игру

Онлайн-игра «Дорога в Даркстор» [работает](https://t.me/samokatgame_bot на базе Telegram. Нужно пройти шесть уровней и помочь продуктам добраться до загадочного города. Среди главных героев — Кефир, Приправа, Маасдам, Гель и Горький Шоколад-на-Меду. «Персонажи сражаются с воплощениями жизненных ситуаций, которые могут произойти с каждым», — пишут авторы. В «Дороге в Даркстор» есть элементы карточной игры.

За каждый успешно завершённый этап игрок получает скидку на продукты от Самоката. Максимальное снижение цены может составить 25% при заказе от 600 рублей.