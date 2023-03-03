Вместо эльфов и гномов — продукты: Самокат запустил онлайн-игру

14:55, 03 марта 2023
1 мин.
Вместо эльфов и гномов — продукты: Самокат запустил онлайн-игруМожно ещё и скидки выиграть
Сервис доставки продуктов Самокат запустил RPG-игру в стиле фэнтези. Вместо привычных эльфов, гномов и людей там надо управлять... продуктами. Например, Кефиром и Маасдамом.
Фото: Самокат
Онлайн-игра «Дорога в Даркстор» [работает](https://t.me/samokatgame_bot на базе Telegram. Нужно пройти шесть уровней и помочь продуктам добраться до загадочного города. Среди главных героев — Кефир, Приправа, Маасдам, Гель и Горький Шоколад-на-Меду. «Персонажи сражаются с воплощениями жизненных ситуаций, которые могут произойти с каждым», — пишут авторы. В «Дороге в Даркстор» есть элементы карточной игры.
За каждый успешно завершённый этап игрок получает скидку на продукты от Самоката. Максимальное снижение цены может составить 25% при заказе от 600 рублей.