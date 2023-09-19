Вместо Steam Deck и ASUS ROG Ally можно купить другую карманную консоль — Ayaneo 2S

Ayaneo 2S работает на Ryzen 7 7840U. Графическая составляющая у него - Radeon 780M. Подробнее об этом смотрите на изображениях ниже. Что касается оперативной памяти, то вам доступны версии на 16, 32 и 64 ГБ. Внутренняя память у консоли может равняться 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ или 4 ТБ. Есть у неё также поддержка Windows 11.

В комплекте с Ayaneo 2S идёт инструкция, медиатор для открытия корпуса, блок питания на 100 Вт, кабель USB-C. В плане внешнего вида это всё-таки копия Ayaneo 2. Кроме того, это самая компактная консоль из всех, если не считать Nintendo Switch. Экран имеет диагональ 7 дюймов, IPS-матрицу, частоту обновления 60 Гц, разрешение Full HD, максимальную яркость 500 нит.

Сканер отпечатков пальцев обновили. Теперь он работает немного лучше, чем на Ayaneo 2. Консоль может работать максимум на мощности 33 Вт, минимум - 5 Вт. Частоту обновления вы также можете поставить с 30 до 60 к/с. Всплывающее окно настроек у Ayaneo 2S, однако, не такое удобное, а ещё не хватает нормального магазина приложений.