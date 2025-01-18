Внешний вид Switch 2 раскритиковали за отсутствие «специального соуса Nintendo»

Nintendo всегда выделялась тем, что шла на риск, будь то Gamecube с его ручкой или причудливая Wii U. Но в случае с Switch 2 создается впечатление, что Nintendo «играет слишком безопасно». Дизайн практически идентичен оригинальной Switch, только экран побольше и несколько новых портов. Ему хотелось бы, чтобы компания немного «расширила границы», возможно, предложив новые забавные цвета JoyCon или инновационные функции контроллера.

Мы все еще не знаем всех подробностей о Switch 2, но, поскольку на данный момент раскрыт лишь приблизительный план, есть много возможностей для спекуляций.