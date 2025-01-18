Опубликовано 18 января 2025, 16:301 мин.
Внешний вид Switch 2 раскритиковали за отсутствие «специального соуса Nintendo»Кажется «безопасным» и не вдохновляющим, считает автор Gizmodo
После того как Nintendo представила Switch 2, редактор Gizmodo не смог не почувствовать разочарования. Как человек, освещающий такие портативные игровые устройства, как Steam Deck, он подумал, что Switch 2 слишком похож на другие устройства, в частности на Lenovo Legion Go 2, с его черным дизайном и базовыми функциями. По его словам, эстетика далека от творческого, игривого дизайна, который мы ожидаем от Nintendo.
© Nintendo
Nintendo всегда выделялась тем, что шла на риск, будь то Gamecube с его ручкой или причудливая Wii U. Но в случае с Switch 2 создается впечатление, что Nintendo «играет слишком безопасно». Дизайн практически идентичен оригинальной Switch, только экран побольше и несколько новых портов. Ему хотелось бы, чтобы компания немного «расширила границы», возможно, предложив новые забавные цвета JoyCon или инновационные функции контроллера.
Мы все еще не знаем всех подробностей о Switch 2, но, поскольку на данный момент раскрыт лишь приблизительный план, есть много возможностей для спекуляций.