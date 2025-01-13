Внимание. Выход новая часть «Шрека» выйдет позже. Спасибо за внимание

Хотя студия не объяснила причин изменений, похоже, они благоприятствуют обеим франшизам. Серия «Миньоны» часто показывает хорошие результаты летом, а детские картины (куда и причисляет «Шрек») обычно хорошо идут в сезон праздников.

Режиссерами «Шрека 5» станут Конрад Вернон и Уолт Дорн, а также вернется оригинальный актерский состав, включая Майка Майерса, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи. Режиссером «Миньонов 3» станет Питер Коффин, снявший первые три мультфильма «Гадкий Я».