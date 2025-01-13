Внимание. Выход новая часть «Шрека» выйдет позже. Спасибо за внимание

Опубликовано 13 января 2025, 19:301 мин.
Внимание. Выход новая часть «Шрека» выйдет позже. Спасибо за вниманиеUniversal перетасует релизы фильмов на 2026 год
Релиз “Шрек 5" перенесли, дату занял "Миньоны 3". Universal внесла некоторые изменения в свою линейку фильмов на 2026 год, сдвинув даты выхода двух основных франшиз. «Шрек 5», первоначально назначенный на 1 июля 2026 года, был перенесен на 23 декабря 2026 года. Новый фильм «Миньоны 3» теперь займет первоначальную июльскую дату «Шрека». В свою очередь, безымянный фильм Illumination занял место 30 июня 2027 года, которое ранее занимали «Миньоны 3».
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Хотя студия не объяснила причин изменений, похоже, они благоприятствуют обеим франшизам. Серия «Миньоны» часто показывает хорошие результаты летом, а детские картины (куда и причисляет «Шрек») обычно хорошо идут в сезон праздников.
Режиссерами «Шрека 5» станут Конрад Вернон и Уолт Дорн, а также вернется оригинальный актерский состав, включая Майка Майерса, Кэмерон Диаз и Эдди Мерфи. Режиссером «Миньонов 3» станет Питер Коффин, снявший первые три мультфильма «Гадкий Я».