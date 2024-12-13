Voicemod выпустила устройство для изменения голоса в онлайн-играх

Voicemod Key подключается через USB-C к смартфону или планшету и использует два аудиоразъема для соединения с консолью и проводной гарнитурой. Такая настройка позволяет геймерам получить доступ к звуковой панели Voicemod и голосовым эффектам в реальном времени через мобильное приложение во время общения голосом в играх. Оно работает с iOS 16 и Android 8.1 или новее.

Устройство, правда, доступно только для подписчиков Voicemod Pro. Пользователи Pro могут приобрести его за 25 долларов, а те, кто не является подписчиком, могут купить комплект за 36 долларов, включающий донгл и годовую подписку.

Voicemod Key доступен пока в США, в ближайшее время планируется запуск в других странах.