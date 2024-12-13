Voicemod выпустила устройство для изменения голоса в онлайн-играх

Опубликовано 13 декабря 2024, 14:461 мин.
Voicemod выпустила устройство для изменения голоса в онлайн-играхАнонимность, которую мы заслужили
Компания Voicemod выпустила новый Voicemod Key - донгл для изменения голоса, который работает с Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Ранее инструменты Voicemod для изменения голоса были доступны только на ПК и Mac.
© Voicemod
Voicemod Key подключается через USB-C к смартфону или планшету и использует два аудиоразъема для соединения с консолью и проводной гарнитурой. Такая настройка позволяет геймерам получить доступ к звуковой панели Voicemod и голосовым эффектам в реальном времени через мобильное приложение во время общения голосом в играх. Оно работает с iOS 16 и Android 8.1 или новее.
Устройство, правда, доступно только для подписчиков Voicemod Pro. Пользователи Pro могут приобрести его за 25 долларов, а те, кто не является подписчиком, могут купить комплект за 36 долларов, включающий донгл и годовую подписку.
Voicemod Key доступен пока в США, в ближайшее время планируется запуск в других странах.