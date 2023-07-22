«Война» Nintendo против эмуляторов дала свои плоды

«Война» Nintendo против эмуляторов дала свои плодыDolphin покинет Steam
Команда разработчиков эмулятора Dolphin, воспроизводящий Wii/GameCube, решила отказаться от планов выпуска своего продукта в Steam после консультации с юристом. Несколько месяцев назад команда отложила выпуск эмулятора в Steam на неопределенный срок из-за требования Nintendo.
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Несмотря на разочарование от отказа от выпуска на Steam, команда Dolphin утверждает, что, по их мнению, эмулятор не находится в юридической опасности. Они утверждают, что лишь небольшая часть их кода связана с обходом и что их эмулятор в основном используется для законных целей, таких как разработка домашнего ПО и игровых модов.
Хотя команда признает возможность интерпретации закона в отношении обхода шифрования диска Wii, они считают, что включение в код общего ключа Wii не должно повлиять на юридический анализ. Они утверждают, что их правовая позиция очень сильна и что исключения из DMCA, связанные с обратным проектированием для обеспечения совместимости, говорят в их пользу.
Несмотря на неудачу, эмулятор Dolphin продолжит свое развитие, в него будут включены новые функции. Интересно, что другие эмуляторы, как RetroArch и 3dSen, по-прежнему доступны в Steam.