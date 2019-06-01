Восстановление старого Nintendo Game Boy записали на ASMR-видео

Не бойтесь, ролик идёт не два часа, а всего 15 минут. Автор показывает весь процесс реставрации ретро-консоли: от распаковки до запуска игры. Почти 30-летний девайс, конечно, не так уж хорошо сохранился: у него «потёк» экран, потерялась защита дисплея и потёрся корпус.

Тем не менее консоль включилась: на ней удалось запустить игру Pokemon. Чтобы привести Nintendo Game Boy в порядок, блогер очистил корпус от грязи и жёлтого налета при помощи мыльного раствора и специальной химии. Для восстановления экрана парень прогрел шлейф обычным паяльником. А ещё он сумел где-то достать защитное стекло и установить его.

Звук в видео записан на микрофон высокой чувствительности, что позволяет ну очень хорошо услышать каждый этап реставрации.