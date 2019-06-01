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Восстановление старого Nintendo Game Boy записали на ASMR-видео

Смотреть стоит как минимум из-за звука
Канал Odd Tinkering опубликовал видео, на котором блогер реставрирует Nintendo Game Boy 1989 года выпуска. Парень потратил на это почти 20 часов, но результат того стоил.

Не бойтесь, ролик идёт не два часа, а всего 15 минут. Автор показывает весь процесс реставрации ретро-консоли: от распаковки до запуска игры. Почти 30-летний девайс, конечно, не так уж хорошо сохранился: у него «потёк» экран, потерялась защита дисплея и потёрся корпус.

Тем не менее консоль включилась: на ней удалось запустить игру Pokemon. Чтобы привести Nintendo Game Boy в порядок, блогер очистил корпус от грязи и жёлтого налета при помощи мыльного раствора и специальной химии. Для восстановления экрана парень прогрел шлейф обычным паяльником. А ещё он сумел где-то достать защитное стекло и установить его.

Звук в видео записан на микрофон высокой чувствительности, что позволяет ну очень хорошо услышать каждый этап реставрации.

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