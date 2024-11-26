«Вот так вот»: Александр Невский снимет фильм по легендарной игре Serious Sam

Поклонники игры с нетерпением ждут, как культовая видеоигра будет адаптирована под фильм с живыми актерами, особенно учитывая «мемность» Невского, который уже давно стал звездой в Интернете.

Serious Sam, впервые вышедшая в 2001 году, — это любимая многими серия шутеров от первого лица, которая стала известна своим стремительным геймплеем, причудливым юмором и масштабными сражениями с волнами врагов. Успех игры привел к появлению нескольких сиквелов и спин-оффов.