Опубликовано 26 ноября 2024, 13:301 мин.
«Вот так вот»: Александр Невский снимет фильм по легендарной игре Serious Sam«Серьезного Сэма» в голливудский фильм
Русский актер и культурист Александр Невский объявил о планах перенести популярную видеоигру Serious Sam на большой голливудский экран. Невский, известный своими малобюджетными боевиками, снятыми в США, сообщил об этом на своем аккаунте в X (бывший Twitter). Он подтвердил, что сценарий фильма уже находится в разработке и продемонстрировал изображение в роли главного героя игры, Сэмюэля Стоуна по прозвищу «Крутой Сэм».
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Поклонники игры с нетерпением ждут, как культовая видеоигра будет адаптирована под фильм с живыми актерами, особенно учитывая «мемность» Невского, который уже давно стал звездой в Интернете.
Serious Sam, впервые вышедшая в 2001 году, — это любимая многими серия шутеров от первого лица, которая стала известна своим стремительным геймплеем, причудливым юмором и масштабными сражениями с волнами врагов. Успех игры привел к появлению нескольких сиквелов и спин-оффов.