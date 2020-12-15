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Вот так выглядел бы главный герой GTA 3, выйди игра на новом поколении консолей
Как-то даже жаль, что игра вышла в далёком 2001 году, а не сейчас
Практически с самого выхода GTA V, в сети начали появляться различные модификацие, пытающиеся сделать из GTA 3 вполне себе современную игру. У мододелов это получается с переменным успехом, чего не скажешь о художниках. Один из них, например, показал, как бы выглядел главный герой третьей GTA, выйди игра на новом поколении консолей.
Автором работы стал турецкий художник Хусейн Диба, опубликовавший серию изображений в своём Instagram-аккаунте. В ней он показал со всех сторон, как может выглядеть Клод из GTA 3, стилизованный под современную игровую графику. Стоит отметить, что в отличие от множества других подобных проектов, автор не стал заниматься самодеятельностью, добавляя персонажу несуществующих черт. Он максимально бережно перенёс внешний вид оригинала на «рельсы» актуального уровня графики.
Напомним, что чуть ранее в сети появлялись новые подсказки от Rockstar касательно следующей номерной части GTA. Так, в одном из последних трейлеров, игроки нашли пасхалку, отсылающую к реально существующему месту с дорогой, сильно напоминающей римскую цифру 6 (VI).