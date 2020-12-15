Вот так выглядел бы главный герой GTA 3, выйди игра на новом поколении консолей

Автором работы стал турецкий художник Хусейн Диба, опубликовавший серию изображений в своём Instagram-аккаунте. В ней он показал со всех сторон, как может выглядеть Клод из GTA 3, стилизованный под современную игровую графику. Стоит отметить, что в отличие от множества других подобных проектов, автор не стал заниматься самодеятельностью, добавляя персонажу несуществующих черт. Он максимально бережно перенёс внешний вид оригинала на «рельсы» актуального уровня графики.