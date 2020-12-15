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Вот так выглядел бы главный герой GTA 3, выйди игра на новом поколении консолей

Как-то даже жаль, что игра вышла в далёком 2001 году, а не сейчас
Практически с самого выхода GTA V, в сети начали появляться различные модификацие, пытающиеся сделать из GTA 3 вполне себе современную игру. У мододелов это получается с переменным успехом, чего не скажешь о художниках. Один из них, например, показал, как бы выглядел главный герой третьей GTA, выйди игра на новом поколении консолей.

Автором работы стал турецкий художник Хусейн Диба, опубликовавший серию изображений в своём Instagram-аккаунте. В ней он показал со всех сторон, как может выглядеть Клод из GTA 3, стилизованный под современную игровую графику. Стоит отметить, что в отличие от множества других подобных проектов, автор не стал заниматься самодеятельностью, добавляя персонажу несуществующих черт. Он максимально бережно перенёс внешний вид оригинала на «рельсы» актуального уровня графики.

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Напомним, что чуть ранее в сети появлялись новые подсказки от Rockstar касательно следующей номерной части GTA. Так, в одном из последних трейлеров, игроки нашли пасхалку, отсылающую к реально существующему месту с дорогой, сильно напоминающей римскую цифру 6 (VI).